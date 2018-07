Novomeški svetniki podprli ustanovitev novega podjetja za ravnanje z odpadki

Novo mesto, 16. julija - Mestna občina Novo mesto je zaradi previsokih stroškov gradnje in delovanja načrtovanega območnega centra za ravnanje z odpadki Cerod 2 desetim partnerskim občinam za to predrago naložbo predlagala nadomestitev s cenejšim obratom mehansko biološke obdelave. Novomeški svetniki so predlog v njegovi drugi obravnavi pred nekaj dnevi podprli.