Večer: Sestre (16. 7.)

Maribor, 15. julija - V slovenskem zdravstvu dela okoli 7500 zdravnikov in zobozdravnikov ter okoli 22.000 medicinskih sester. A ko se razpravlja o težavah zaposlenih, se zdi obratno, pretežno poslušamo le o zdravnikih. Čeprav tudi sester primanjkuje, okoli 5000 v vsej državi. Tudi one odhajajo na sever, boljšim plačam in pogojem naproti, v Večeru piše Jana Juvan.