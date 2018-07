Deschamps in Greizmann po velikem uspehu ponosna

Moskva, 15. julija - Še preden so francoski nogometaši na moskovskem stadionu Lužniki prejeli medalje in pokal za naslov svetovnih prvakov, sta ponos nad velikim uspehom, ko je Francija v velikem finalu s 4:2 premagala Hrvaško, razumljivo razkrila selektor galskih petelinov Didier Deshamps in najboljši nogometaš finalne tekme Antoine Greizmann.