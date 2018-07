Nogometaši in navijači zadovoljni po koncu Rusije 2018

Moskva, 16. julija - Z nedeljskim finalom svetovnega prvenstva v Moskvi se je končal letošnji največji športni dogodek. Po tekmovalni plati so na nogometnem SP največ odnesli Francozi, kljub porazu v finalu so bili z doseženim zadovoljni Hrvati, nogometaši, navijači in vodilni možje pri krovni zvezi Fifi pa tudi zaradi dobro izvedenega tekmovanja.