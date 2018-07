Solze tajskih dečkov za potapljačem, ki je umrl v njihovem reševanju

Bangkok, 15. julija - Tajskim dečkom, ki so jih v torek po več kot dveh tednih rešili iz poplavljene jame Tham Luang na severu države, so povedali, da je njihovo reševanje terjalo življenje. V spomin na potapljača Samana Kunana so obljubili, da bodo pridni zanj, poroča britanski BBC.