Francija drugič v zgodovini svetovni nogometni prvak

V finalu, ki je postregel z velikim številom golov, je Hrvaško zapustila sreča. Prva dva gola je prejela po spletu nesrečnih dogodkov, to pa je bila le voda na mlin Francozov, ki so tako prišli do svoje igre protinapadov, iz katerih so dosegli dva gola, s tem pa bržkone zapečatili usodo slovenskih južnih sosedov. Ti se sicer tudi po visokem zaostanku niso dali, znižali izid, a zmage trikolorov vendarle niso ogrozili.

Didier Deschamps je tako po Brazilcu Mariu Zagallu in Nemcu Franzu Beckenbauerju postal tretji človek, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka kot igralec in selektor.