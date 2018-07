Finance: Takih stopnic je v Sloveniji še veliko (16. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Slovence je šokirala objava občine Straža na Facebooku. Občina je objavila fotografijo treh stopnic do reke Krke, ki so stale 13 tisoč evrov. Zanimivo, da nihče na občini ni znal oceniti, da bo ljudi fotografija treh stopnic za 13 tisoč evrov razjarila, in da te investicije niso izvedli bolj po tihem, v Financah razmišlja Rok Pikon.