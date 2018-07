Degenkolbu prestižna zmaga v Roubaixu, Roglič obdržal stik z najboljšimi

Lille, 15. julija - Nemec John Degenkolb, kolesar ekipe Trek-Segafredo, je zmagovalec prestižne in zelo zahtevne devete etape dirke po Franciji, ki se je po 156,5 kilometra končala v Roubaixu. Na tlakovanih odsekih se je odlično znašel tudi slovenski up Primož Roglič iz moštva LottoNL-Jumbo, ki je do cilja prišel v skupini s favoriti na 26. mestu.