Šutejeva in Horvatova na DP v Celju potrdili dobri formi

Celje, 15. julija - Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan odprtega atletskega prvenstva Slovenije v Celju zmagala v skoku s palico (4,30 m) in pred evropskim prvenstvom, ki bo v Berlinu med 7. in 12. avgustom, potrdila dobro formo. Slednje je storila tudi Anita Horvat (Velenje) in sobotni zmagi na "njeni" razdalji 400 m dan pozneje dodala še prvo mesto na 200 m (23,64).