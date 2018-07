V Afganistanu v prvem polletju rekordno število ubitih civilistov

Kabul, 15. julija - V prvi polovici letošnjega leta je bilo v Afganistanu ubitih 1692 ljudi, kar je odstotek več kot v enakem obdobju minulo leto in največ žrtev med civilisti, odkar so ZN leta 2009 začeli sistematično beležiti žrtve. Največ civilistov je bilo ubitih v napadih milic, afganistanskih zračnih sil in samomorilskih napadih z bombo.