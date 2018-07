Na cestah in mejnih prehodih že gneča in zastoji

Ljubljana, 15. julija - Da se številni dopustniki tudi danes odpravljajo proti morju ali pa se vračajo s počitnic, je opaziti na cestah in mejnih prehodih, kjer nastajajo zastoji. Vozniki za prestop meje s Hrvaško čakajo na mejnih prehodih Dobovec, Gruškovje, Starod in Jelšane, za vstop v državo pa na Gruškovju in Dragonji.