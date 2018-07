Pacquiao pri 39 letih zaustavil Matthyssa

Kuala Lumpur, 15. julija - Filipinska boksarska legenda Manny Pacquiao je v dvoboju za naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji WBA pri 39 letih zaustavil svetovnega prvaka, Argentinca Lucasa Matthyssa. Pacquiao se je otresel let in v Kuala Lumpurju zmagal v 7. rundi - to je za Filipinca prva tako imenovana "predčasna" zmaga po letu 2009, skupno pa že 60. v karieri.