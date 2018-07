Američana in Čehinji do naslovov med dvojicami v Wimbledonu

Wimbledon, 14. julija - Američana Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca letošnjega Wimbledona v konkurenci moških dvojic. Premagala sta Južnoafričana Ravna Klaasna in Novozelandca Michaela Venusa. V ženski konkurenci sta se naslova veselili Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova, ki sta nadigrali rojakinjo Kveto Peschkejevo in Američanko Nicole Melichar.