Strela udarila na plažo blejskega jezera, trije poškodovani

Bled, 14. julija - Na javno plažo blejskega jezera na Mlinem je okoli 15. ure udarila strela in poškodovala tri osebe. Vsem so na kraju nudili pomoč, dve osebi so nato s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, eno pa z reševalnim vozilom v jeseniško bolnišnico, je sporočil policijski inšpektor Janez Šuštar.