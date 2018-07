Promet po državi se umirja, na mejnih prehodih še čakanje

Ljubljana, 14. julija - Promet po državi se je popoldne nekoliko umiril. Daljši zastoji so še na podravski avtocesti proti mejnemu prehodu Gruškovje, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Koper - Dragonja in Portorož - Sečovlje. Na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje so še vedno daljše čakalne dobe.