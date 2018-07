Na Grossmanovem festivalu nagrada hudi maček baskovski mračni pravljici Errementari

Ljutomer, 14. julija - S podelitvijo nagrad se je sklenil 14. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Nagrado hudi maček za najboljši celovečerec je prejela baskovska mračna pravljica Errementari režiserja Paula Urkija Alija. Žirijo sta prepričala ambicioznost filma in režiserjeva sposobnost ponuditi fantastični vizualni spektakel z omejenim časom in sredstvi.