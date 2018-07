Demokrati zahtevajo odpoved vrha med Trumpom in Putinom

Washington, 14. julija - Demokratski politiki v ZDA so v petek zahtevali, naj Bela hiša odpove ponedeljkov vrh v Helsinkih med predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, republikanski senator John McCain pa je sporočil, da lahko do vrha pride le, če Trump Putina najprej sooči s sovražnimi dejanju Rusije pred volitvami 2016.