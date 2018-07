Slovenija na posebnem dogodku na ZN za večji pomen človekovih pravic v trajnostnem razvoju

New York, 14. julija - Slovenska misija pri ZN je v petek med obiskom predsedujočega Sveta ZN za človekove pravice Vojislava Šuca pripravila okroglo mizo na temo trajnostnega razvoja, miru in človekovih pravic, ki je doslej prvič pripeljala skupaj štiri predsednike teles ZN - generalne skupščine, Ecosocaa, Varnostnega sveta in Sveta za človekove pravice.