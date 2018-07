Newyorške borze teden zaključile v zelenem, Nasdaq drugič z rekordom

New York, 13. julija - Newyorške borze so teden zaključile v zelenem. Nasdaq se je tudi v današnjem trgovanju uspel dvigniti do rekorda, indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 pa je končal na najvišji ravni od februarja. Vlagatelji so danes pozornost s trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko raje usmerili na dobičke podjetji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.