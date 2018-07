Povečan promet tudi zaradi začetka počitnic v Nemčiji, Švici in na Nizozemskem

Ljubljana, 14. julija - Poletne počitnice se bodo ta konec tedna začele ponekod v Nemčiji, Švici in na Nizozemskem. Zato lahko vozniki na cestah pričakujejo povečan promet. Čez vikend bo več prometa v smeri od Avstrije proti Hrvaški in obratno. Daljše čakalne dobe bodo tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.