Islandija v Svet ZN za človekove pravice namesto ZDA

New York, 13. julija - Generalna skupščina ZN je s 172 glasovi na tajnem glasovanju danes zlahka izvolila Islandijo v Svet ZN za človekove pravice, kjer bo zasedla sedež, ki so ga zapustile ZDA. Uradno zaradi neustreznega obnašanja do Izraela. Islandija je bila edina kandidatka iz skupine Zahodna Evropa in drugi, v katero sodijo tudi ZDA.