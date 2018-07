Policija išče roparja trgovine v Zalogu pri Cerkljah

Cerklje na Gorenjskem, 13. julija - Gorenjski policisti preiskujejo rop trgovine v Zalogu pri Cerkljah. Neznanec je danes ob 16.35 po grožnji z orožjem odtujil denar, poškodoval pa ni nikogar. Na kraju so našli imitacijo pištole, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Rop je izvršil moški, star okoli 50 let, visok je približno 175 centimetrov, ima

kratke sive lase in koščen obraz.