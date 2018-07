Izola dobiva občinski prostorski načrt

Izola, 15. julija - Izola je kot prva istrska občina začela postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta (OPN). Gre za pomemben korak z vidika posodobitve in poenotenja prostorskega urejanja za celotno območje občine, ki pa ne bo ustavil možnosti razvoja, ocenjuje vodja urada za prostor in nepremičnine Marko Starman. OPN bi lahko bil pod streho v letu in pol.