Trump v Veliki Britaniji hvalil odnose med državama, kljub kritiki brexita

pripravila Sara Erjavec Tekavec

London, 13. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je danes med prvim obiskom v Veliki Britaniji večkrat ponovil, kako odlične odnose imata državi in da se še nikoli ni bolje razumel z britansko premierko Thereso May. V pogovoru za časnik The Sun je sicer še ostro kritiziral načrte britanske vlade za brexit, a je bilo popoldne to že skoraj pozabljeno.