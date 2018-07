Tehnologija blockchain za uresničevanje globalnih razvojnih ciljev

New York, 14. julija - Tehnologija blockchain lahko pripomore k uresničevanju razvojnih ciljev globalne agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, je bilo slišati na srečanju v okviru Združenih narodov (ZN) ta teden v New Yorku. K temu želijo pripomoči tudi slovenska podjetja, ki ponujajo svoje tehnološko podprte trajnostne rešitve.