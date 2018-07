Na Dvoru pri Žužemberku odpravili ozko cestno grlo

Dvor pri Žužemberku, 13. julija - Direkcija RS za infrastrukturo in žužemberška občina sta danes uradno končali projekt prenove državne ceste na območju Dvora pri Žužemberku, s čimer sta odpravili tamkajšnje ozko cestno grlo. Po odprtju sta obe strani podpisali še sporazum o sofinanciranju gradnje pločnika in prenovo omenjene ceste proti Soteski do roba ožjega krajevnega območja.