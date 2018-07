Energetika Ljubljana v postavitev dveh polnilnic z zemeljskim plinom

Ljubljana, 14. julija - Energetika Ljubljana v luči naraščanja deleža vozil na zemeljski plin in z namenom spodbujanja uporabe plina v prometu v prihodnjih dveh letih, torej do leta 2020, načrtuje postavitev še dveh polnilnic, ki se bosta pridružili obstoječim trem. Novi polnilnici bodo postavili v Stanežičah in na Letališki cesti.