V Nemčiji si želi pet milijonov ljudi delati več

Wiesbaden, 15. julija - V Nemčiji je v letu 2017 5,1 milijona ljudi v starosti od 15 do 74 let želelo dobiti delo ali delati več, kot so delali trenutno. Med temi je bilo 1,6 milijona brezposelnih, milijon potencialnih delavcev in 2,4 milijona t. i. podzaposlenih, je pokazala raziskava nemškega statističnega urada.