Junckerja na vrhu Nata izdale noge

Bruselj, 13. julija - Predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja so na slovesnosti ob vrhu zveze Nato večkrat izdale noge, spotikal se je in imel težave z ravnotežjem, na pomoč so mu morali priskočiti drugi voditelji, kažejo v četrtek objavljeni posnetki. V njegovem uradu so navedli le, da o zdravstvenih težavah ne bi bilo primerno razpravljati v javnosti.