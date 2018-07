EU pripravljena iskati dogovor glede izenačitve davčne obravnave elektronske in tiskane knjige

Bruselj, 13. julija - Finančni ministri EU so danes v Bruslju znova razpravljali o izenačitvi davčne obravnave elektronske in tiskane knjige in časopisa. Po več neuspešnih poskusih dogovora v minulih dveh letih so tudi danes zgolj izrazili pripravljenost na nadaljnje iskanje kompromisa.