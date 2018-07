Ob skromnem prometu na Ljubljanski borzi SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 13. julija - Na Ljubljanski borzi je današnji trgovalni dan minil v znamenju skromnega prometa in podobno skromnega premika indeksa SBI TOP. Vlagatelji so sklenili za 411.000 evrov poslov, indeks blue chipov pa je zdrsnil za 0,04 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Cinkarne Celje, pocenile pa delnice Zavarovalnice Triglav.