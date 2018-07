V okviru Evropske noči raziskovalcev tudi natečaj Raziskovalec - varuh kulturne dediščine

Maribor, 13. julija - Univerzi v Mariboru in na Primorskem, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Zveza prijateljev mladine Maribor so v okviru Evropske noči raziskovalcev 2018 razpisale nagradni natečaj Raziskovalec - varuh kulturne dediščine. Namenjen je otrokom v vrtcih, osnovnošolcem ter srednješolcem v Sloveniji, poteka pa do 21. septembra.