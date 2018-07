Dela na Gosposvetski cesti v Ljubljani še potekajo

Ljubljana, 13. julija - Gosposvetska cesta v Ljubljani še ni nared za promet, čeprav naj bi po prvotnih načrtih prenovo končali do konca junija, kar se zaradi arheoloških izkopavanj in slabega vremena ni zgodilo. Na občini so tako odprtje ceste razdelili na tri korake, a tudi prvi del kljub drugačnim napovedim še ni nared. Po novem bi se to lahko zgodilo prihodnji teden.