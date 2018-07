Makedonija odločno ščiti sporazum o imenu z Grčijo

Zagreb, 13. julija - Makedonska ministrica za obrambo Radmila Šekerinska je danes v Zagrebu izjavila, da ne bodo dovolili Rusiji, da bi obstruirala dogovor glede imena Makedonije med Atenami in Skopjem. Šekerinska je to dejala v luči diplomatskega spora med Grčijo in Rusijo glede makedonsko-grškega sporazuma o spremembi imena makedonske države.