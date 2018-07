Nacionalni inštitut bo od UKC Ljubljana prevzel del programa otroške kardiologije

Ljubljana, 13. julija - UKC Ljubljana in Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni se bosta morala dogovoriti o delitvi dela, torej katere vrste obravnav in zdravljenj bo v prihodnje izvajal inštitut. Šele ko bo to dorečeno, bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sklenil pogodbo o financiranju z inštitutom in posledično zmanjšal program UKC Ljubljana.