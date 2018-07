Kitajci bodo gradili avtocesto v Republiki srbski

Banjaluka, 15. julija - Kitajska skupina China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group bo gradila in financirala 42 kilometrov dolgo avtocesto med Banjaluko in Prijedorjem v Republiki srbski v BiH. Kitajska družba bo z avtocesto tudi upravljala, dobila bo 30-letno koncesijo, so ta teden poročali mediji.