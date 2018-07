Celje, 13. julija - Policisti so v četrtek zvečer v Ljubiji pri Mozirju obravnavali roparsko tatvino. Dva zamaskirana neznanca sta skozi okno vlomila v hišo, zbudila lastnika ter zahtevala denar in zlatnino. Iz denarnice sta ukradla manjšo vsoto gotovine. Eden od storilcev pa je lastnika udaril in ga lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.