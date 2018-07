Dalić postal častni meščan Varaždinske županije, Mandžukić Slavonskega Broda

Varaždin, 13. julija - Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić, ki je Hrvaško popeljal do zgodovinskega finala svetovnega prvenstva v Rusiji, je v domovini postal pravi heroj. Čestitke in priznanja se mu kar kopičijo, Varaždin in Varaždinska županija pa sta ga razglasila za častnega meščana. Slavonski Brod je enako storil za Maria Mandžukića.