V pariškem muzeju Louvre podobe razsvetljenske družbe v tehniki pastela

Pariz, 16. julija - V muzeju Louvre je na ogled razstava V družbi - pasteli 17. in 18. stoletja v muzeju Louvre. Muzej se ponaša z izjemno zbirko pastelov iz omenjenih stoletij. Večina je nastala v času francoskih kraljev Ludvika XV. in Ludvika XVI., ta izjemno krhka dela pa nam predstavijo razsvetljensko družbo in nekatere najbolj slavne umetnike tistega časa.