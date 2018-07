Slovenska raziskovalka pri pomembnem odkritju o črnih luknjah

Nova Gorica, 13. julija - Mednarodna skupina raziskovalcev, v kateri sodeluje tudi Gabrijela Zaharijaš z Univerze v Novi Gorici, je prišla do pomembnega odkritja v zvezi s črnimi luknjami. Do odkritja so prišli s pomočjo Nasinega vesoljskega teleskopa Fermi, članek o odkritju pa so objavili v ugledni mednarodni znanstveni reviji Science.