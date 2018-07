Odprto glasovanje za alternativno Nobelovo nagrado

Stockholm, 13. julija - Nova akademija, ki so jo ustanovili na Švedskem, da bo letos namesto Švedske akademije podelila alternativno Nobelovo nagrado za literaturo, je dobila seznam možnih dobitnikov. Pripravili so ga švedski knjižničarji, ki so jih pozvali, naj nominirajo avtorje iz katerega koli dela sveta. Na njem so tako večni nobelovi kandidati kot sveža imena.