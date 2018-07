Steve McQueen bo z novim filmom odprl filmski festival v Londonu

London, 15. julija - Režiser Steve McQueen bo z novim filmom Widows odprl letošnji filmski festival v Londonu. Njegov prvi celovečerec po letu 2012, ko je za dramo 12 let suženj prejel oskarja za najboljši film, je priredba britanske TV serije iz 80. let o skupini žensk, ki po umoru svoji mož začnejo ropati. Festival bo potekal od 10. do 21. oktobra.