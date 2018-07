Odpoklic živil madžarskega obrata podjetja Greenyard s trga

Ljubljana, 13. julija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je s trga odpoklicala zamrznjeno zelenjavo in predelana živila madžarskega obrata podjetja Greenyard, saj je proizvajalec v dveh svojih proizvodih potrdil prisotnost bakterije listeria monocytogenes, njena prisotnost pa je bila potrjena tudi v brisih opreme oziroma prostorov.

Bakterija lahko povzroči listeriozo, ki ima podobne simptome kot gripa. Določene skupine potrošnikov, ko so starejše osebe, nosečnice, majhni otroci in osebe z oslabljenim imunskim sistemov, so bolj občutljive na infekcijo z listerijo, zato se lahko pri njih bolezen razvije še v hujši obliki, opozarjajo na upravi za varno hrano.

Ker ni mogoče izključiti kontaminacijo živil z bakterijo, so se posredniki živilske dejavnosti Greenyard v Sloveniji - Engrotuš, KZ Metlika, Vigros, Monsun, Lidl Slovenija, ETA Kamnik in Pekarna Pečjak odločili za umik in odpoklic proizvodov s trga.

Potrošniki naj živil ne zaužijejo, za vračilo izdelka pa naj se obrnejo na trgovino, kjer so ga kupili, oziroma prej navedene posrednike.

Gre za naslednje izdelke:

- CC Felco špinača s smetano (450 g)

- Mešana zelenjava za francosko solato (2,5 kg)

- Sladka koruza (2,5 kg)

- Korenje v kockah (2,5 kg)

- Rumeni stročji fižol narezan (2,5 kg)

- Zeleni stročji fižol narezan (2,5 kg)

- Grah (2,5 kg)

- Mix Djuvec (2,5 kg)

- Špinača s smetano (450 g)

- Grah ETA (zamrznjen grah Natureta 2500 g in 450 g)

- Špinača s smetano znamk Freshona, Green Grocer in Felco (450 g)

- Zelenjavna mešanica Freshona (1000 g)

- Chiara french mix - zelenjavna mešanica za francosko solato (1000 g)

- Broccoli & Mishgem mc SI/SK/C/H (1 kg)

- Meksikanska mešana zelenjava (2,5 kg)

- Mešana zelenjava (2,5 kg)

- Sladka koruza v zrnju (2,5 kg)

- Zelenjavne polpete (800 g)

- Polpete brokoli-cvetača (800 g)

- Pizza kebab (950 g)