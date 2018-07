Na Kongresnem trgu plesna predstava Dance amore

Ljubljana, 16. julija - V okviru 66. Ljubljana festivala bo nocoj na Kongresnem trgu mogoče videti plesno predstavo Dance amore - Zapleši ljubezen. Režiser, koreograf in scenarist predstave je Jurij Batagelj, ki je vanjo s pomočjo slovenskih plesalcev povezal latinskoameriške in standardne plese, pridružili pa se bodo tudi plesalci modernega plesa, jazza in hip-hopa.