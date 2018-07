Jurša za STA: Upokojenci kot pomembna volilna baza zanimivi za vse stranke

Ljubljana, 13. julija - V DeSUS se bodo tudi v tem mandatu posvetili interesom upokojencev, čeprav se po besedah vodje poslancev Franca Jurše zavedajo, da bo konkurenca med strankami na tem področju močna. "Jaz to primerjam z velikanskim ribnikom, kjer je 640.000 rib in logično je, da tja drvijo vsi ribiči, ki hočejo namakati trnek in upajo na čim večji izplen," je dejal.