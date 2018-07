Na Melodijah morja in sonca 14 novih poletnih pesmi

Portorož, 14. julija - Portoroški avditorij bo drevi gostil že 38. izvedbo festivala Melodije morja in sonca (MMS). Za pet nagrad strokovne žirije in veliko nagrado festivala se bo potegovalo 14 novih poletnih melodij. Skladbam bo mogoče prisluhniti tudi v neposrednem radijskem in televizijskem prenosu. Spremljevalni program bo letos posvečen "očetu" MMS Bertiju Rodošku.