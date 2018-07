Meg Ryan bo nagrajena v Locarnu za prispevek k filmski zgodovini

Locarno, 15. julija - Ameriška igralka Meg Ryan bo na letošnjem filmskem festivalu v Locarnu dobila nagrado za prispevek k filmski zgodovini, poimenovano leopard club award. Organizatorji so opomnili na nekatere njene filme, ki so postali svetovna uspešnica, kot so Harry in Sally, Romanca v Seattlu in Čaka te pošta. Nagrado ji bodo podelili 3. avgusta.