Trumpova vlada še vedno ne uspeva vrniti otrok, odvzetih staršem

Washington, 13. julija - Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je v četrtek sporočilo, da so dotlej staršem uspeli vrniti le 57 otrok, mlajših od petih let, ki so jim bili odvzeti na meji in so jih zaprli ločeno. Ministrstvo je identificiralo 103 takšne otroke, preostalih 46 pa morda nikoli več ne bo videlo svojih staršev.