Tjaša Ferme v New Yorku s premierno gledališko predstavo Moja Marlene

New York, 13. julija - Slovenska gledališka umetnica Tjaša Ferme, ki živi in dela v New Yorku, je v gledališču Dixon Place premierno uprizorila predstavo Moja Marlene (My Marlene), v kateri poleg dveh glasbenih spremljevalcev nastopa sama. Predstava bo v začetku avgusta znova prikazana v ljubljanskem gledališču Pocket Teater Studio.