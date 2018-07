Newyorške borze poslovanje končale pozitivno

New York, 12. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Pozitivno vzdušje se je vrnilo med vlagatelje, potem ko so visoka pričakovanja za petkov začetek sezone objav poslovnih izidov za drugo četrtletje zasenčila strahove trgovinskih vojn, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.